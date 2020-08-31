Померла зірка фільму "Термінатор-2" Леслі Хемілтон

Американська актриса, яка відома за роллю у фільмі "Термінатор-2: Судний день" Леслі Гамільтон. Їй було 63 роки.

Відзначається, що жінка померла ще 22 серпня, проте родичі оголосили про це через більш, ніж тиждень. Причина смерті не розголошується, пише Movieweb.

Леслі Гамільтон померла у віці 63 року pravda.ru

Основною роботою в кіно для Леслі Гамільтон стала роль у другій частині "Термінатора", де вона допомагала своїй сестрі-близнючці Лінді Гамільтон, котра зіграла Сару Коннор. Зокрема, Леслі дісталася роль Термінатора Т-1000, який перетворюється в Сару.

Арнольд Шварцнеггер та Леслі Гамільтон Тjournal.ru

Артистка знімалася разом з культовим актором Арнольдом Шварцнеггером.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії 30 серпня помер художній керівник мультфільму "Смішарики" Анатолій Прохоров.