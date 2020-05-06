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6 травня • оновлено в 23:21
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Померла зірка фільму "Не можу сказати "прощавай" Тетяна Паркіна

11.4т
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Відома російська актриса й зірка фільму "Не можу сказати "прощавай" Тетяна Паркіна померла на 69-му році життя.

Про це повідомляється на сайті Союзу кінематографістів Росії.

Тетяна Паркіна

Тетяна Паркіна

kino-teatr.ru

Так, відомо, що причиною смерті стала тривала хвороба. Однак, який саме був діагноз у актриси, не повідомляється.

"Тетяна Олексіївна назавжди залишиться в нашій пам'яті інтелігентною, талановитою актрисою, втіленням жіночої краси, сердечності", – йдеться в повідомленні.

Померла зірка фільму "Не можу сказати "прощавай"

kino-teatr.ru

Тетяна Паркіна відома роботою в таких картинах, як "Заздрість богів", "Червоне й чорне", "Не можу сказати "прощавай".

Крім того, актриса успішно займалася вокалом і гастролювала.

Тетяна Паркіна

Тетяна Паркіна

rg.ru

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в США померла голлівудська актриса, зірка серіалу "Відчайдушні домогосподарки" Ширлі Найт. Їй було 83 роки.

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Автор
Анна Міхно
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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