Померла зірка фільму "Не можу сказати "прощавай"

Відома російська актриса й зірка фільму "Не можу сказати "прощавай" Тетяна Паркіна померла на 69-му році життя.
Про це повідомляється на сайті Союзу кінематографістів Росії.
Тетяна Паркіна
kino-teatr.ru
Так, відомо, що причиною смерті стала тривала хвороба. Однак, який саме був діагноз у актриси, не повідомляється.
"Тетяна Олексіївна назавжди залишиться в нашій пам'яті інтелігентною, талановитою актрисою, втіленням жіночої краси, сердечності", – йдеться в повідомленні.
kino-teatr.ru
Тетяна Паркіна відома роботою в таких картинах, як "Заздрість богів", "Червоне й чорне", "Не можу сказати "прощавай".
Крім того, актриса успішно займалася вокалом і гастролювала.
Тетяна Паркіна
rg.ru
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в США померла голлівудська актриса, зірка серіалу "Відчайдушні домогосподарки" Ширлі Найт. Їй було 83 роки.
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