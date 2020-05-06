Померла зірка фільму "Не можу сказати "прощавай"

Відома російська актриса й зірка фільму "Не можу сказати "прощавай" Тетяна Паркіна померла на 69-му році життя.

Про це повідомляється на сайті Союзу кінематографістів Росії.

Тетяна Паркіна kino-teatr.ru

Так, відомо, що причиною смерті стала тривала хвороба. Однак, який саме був діагноз у актриси, не повідомляється.

"Тетяна Олексіївна назавжди залишиться в нашій пам'яті інтелігентною, талановитою актрисою, втіленням жіночої краси, сердечності", – йдеться в повідомленні.

kino-teatr.ru

Тетяна Паркіна відома роботою в таких картинах, як "Заздрість богів", "Червоне й чорне", "Не можу сказати "прощавай".

Крім того, актриса успішно займалася вокалом і гастролювала.

Тетяна Паркіна rg.ru

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в США померла голлівудська актриса, зірка серіалу "Відчайдушні домогосподарки" Ширлі Найт. Їй було 83 роки.

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