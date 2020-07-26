Померла зірка фільму "Кошмар на вулиці В'язів" Саксон: що трапилося

Американський актор Джон Саксон, який зіграв у культовому фільмі жахів "Кошмар на вулиці В'язів", помер в Мерфрісборо, штат Теннессі, США.

Артистові було 83 роки. Причиною смерті стали ускладнення при пневмонії, повідомляє The Hollywood Reporter.

Ймовірною причиною пневмонії міг бути коронавірус. Інші подробиці про його смерті поки невідомі.

Джон Саксон в молодості Afisha.ru

Джон Саксон – уроджений Кармін Орріко – народився 5 серпня 1936 року в Брукліні, штат Нью-Йорк.

Саксон встиг з'явитися в більш ніж 200 фільмах, зокрема глядачеві він відомий завдяки стрічці "Кошмар на вулиці В'язів. Також знімався в "Виході Дракона" з Брюсом Лі, в "Аппалуза" з Марлоном Брандо.

Джон Саксон MK.Ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, в США 25 липня у віці 88 років помер Реджис Філбін, телеведучий американської версії шоу "Хто хоче стати мільйонером?", актор і співак.