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14 травня • оновлено в 17:18
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Померла зірка фільму "А зорі тут тихі" Алла Мещерякова

5.4т
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Російська актриса, зірка фільму "А зорі тут тихі" Алла Мещерякова померла. Їй було 77 років.

Про це повідомляється на офіційному сайті Спілки кінематографістів РФ. Про причину смерті поки не відомо.

Алла Мещерякова

Алла Мещерякова

"Пішла з життя талановита актриса театру і кіно, актриса театру "Кіноактор", Заслужена артистка Росії Алла Дмитрівна Мещерякова. Вона назавжди залишиться в нашій пам'яті інтелігентною, талановитою, втіленням жіночої краси, сердечності. Світла пам'ять", – йдеться в повідомленні.

Алла Мещерякова дебютувала в кіно, зігравши у фільмі режисера Марка Орлова "Сторінки першого кохання". За акторське життя вона знялася більш ніж у 80 картинах, серед яких є "Серце друга", "Вальс", "А зорі тут тихі", "Ксенія, кохана дружина Федора" та інші. Також актриса працювала в Московському державному театрі кіноактора з 1965 року.

Алла Мещерякова

Алла Мещерякова

Фото: kino-teatr.ru

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, померла російська актриса і зірка фільму "Не можу сказати "прощавай" Тетяна Паркіна. Їй було 69 років.

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Автор
Крістіна Долматова
Теги
шоу-бизнес шоу
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