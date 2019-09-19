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19 вересня • оновлено в 05:02
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Померла за мить до весілля: моторошна історія вагітної нареченої налякала ЗМІ

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Вагітна наречена померла за мить до весілля, перенісши інсульт у лімузині. 30-річна медсестра Джессіка була на шостому місяці вагітності.

У день, коли вона вирушила на машині до церкви на власне весілля, дівчина раптово відчула себе погано, пише Life.ru.

Померла за мить до весілля: моторошна історія вагітної нареченої налякала ЗМІ
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У цей час 31-річний пожежний Флавіо чекав наречену у вівтаря. В дорозі дівчина встигла втратити свідомість, а коли приїхала, на коротку мить прийшла до тями, щоб поглянути на коханого.

Гедес негайно доставили в лікарню, де у неї діагностували інсульт, викликаний прееклампсією і внутрішньою кровотечею. Лікарі були змушені провести терміновий кесарів розтин, щоб врятувати дитину.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в 90-річному віці пішов із життя заслужений і народний артист РРФСР Юрій Количев.

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