Померла виконавиця легендарної колискової "Сплять втомлені іграшки"

У Росії на 92-му році життя 22 березня померла відома радянська співачка Валентина Дворянінова, яку багато хто знає за виконанням легендарної колискової "Сплять втомлені іграшки".

Про це розповіла подруга артистки Ольга Діктовіч у коментарі виданню "Российская газета", уточнивши, що це трапилося в підмосковному пансіонаті для літніх людей.

"Валя померла в одному з приватних підмосковних пансіонатів для літніх людей, де вона жила останнім часом", – розповіла вона.

Уточнюється, що у Дворянінової не залишилося дітей, а також не було власної квартири. Артистка все життя прожила в комуналці. Прощання зі співачкою відбудеться 25 березня в залі Митинського крематорію.

Валентина Дворянінова була першою, хто в 1964 році записав знамениту пісню з телепередачі "На добраніч малюки". Під її голос засинали радянські діти протягом 12 років. Це виконання було "візитною карткою" володарки сопрано.

Також артистка була солісткою оркестру Олега Лундстрема, співпрацювала з класиками Яном Френкелем, Андрієм Петровим і Андрієм Ешпаєм. Впізнавані шлягери Дворянінової: "Калина червона", "Карелія", "Як тобі служиться", "Лінахамарі".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше трагічно померла 16 березня російська співачка Юлія Началова. На похоронах артистки назвали причину смерті.

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