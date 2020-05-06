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6 травня • оновлено в 23:21
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Померла виконавиця хіта My boy lollipop Міллі Смолл

3.3т
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Всесвітньо відома ямайська співачка Міллі Смолл померла у Великобританії. Їй було 73 роки.

Про це повідомляє видання Jamaica Observe. За словами інсайдерів, причиною смерті став інсульт.

Міллі Смолл

Міллі Смолл

Фото: instagram/milliesmallagram

Міллі Смолл прославилася на весь світ у 1964 році завдяки хіту My boy lollipop. 18-річна співачка вмить стала популярною, а пісня очолила британські та американські чарти. Проте, випустивши три альбоми, Міллі Смолл на початку 1970-х завершила кар'єру.

Міллі Смолл

Міллі Смолл

Фото: madeinthesixties.tumblr.com

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Автор
Крістіна Долматова
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