Померла виконавиця хіта Casatchok Ріка Зарай

Популярна ізраїльська та французька виконавиця Ріка Зарай померла у віці 82 років.

Про це повідомило посольство Ізраїлю у Франції на офіційній сторінці в Twitter. Причина смерті знаменитості не уточнюється.

"Це один з найкрасивіших голосів Ізраїлю французькою мовою, який залишив нас. Приносимо співчуття її чоловікові Жан-П'єру Маньє", – йдеться у зверненні.

Ріка Зарай pinterest.com

Померла Ріка Зарай Twitter-акаунт посольства Ізраїлю у Франції

Що ще відомо про Ріку Зарай:

Ріка Зарай народилася в Єрусалимі у 1938 році. Її батько був родом з Росії, а мати – з Польщі. У 1960 році вони всією сім'єю переїхали до Франції.

Слава до Зарай прийшла у 1969 році завдяки пісні Casatchok – адаптації композиції "Катюша".

Також співачка відома завдяки таким хітам як Sans chemise, Sans pantalon, Alors je chante й іншим.

За більш ніж 50 років творчої діяльності вона випустила 15 альбомів, десятки синглів та збірників.

Ріка Зарай в молодості rbc.ru

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