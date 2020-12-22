Померла виконавиця хіта 80's Ladies Кейті Ослін

Американська співачка Кейті Ослін, виконавиця хіта 80's Ladies, пішла з життя у віці 78 років.

Про це повідомляє видання Rolling Stone. За словами інсайдерів, точна причина смерті артистки поки невідома. Зазначається, що Ослін довгий час боролася з хворобою Паркінсона, а тиждень тому в неї виявили коронавірус.

Кейті Ослін nashvillesongwriters.com

Кейті Ослін стала першою жінкою, яка завоювала головну нагороду музичної премії Country Music Association Awards (CMA Awards) за композицію 1987 року 80's Ladies. Пісня стала хітом й прославила виконавицю в Сполучених Штатах. За неї, а також за композицію Hold Me Ослін була нагороджена статуетками премії "Ґреммі".

Кейті Ослін у молодості msn.com

У дискографії співачки шість студійних альбомів. Останню платівку під назвою Simply було випущено 2015 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Великобританії 25 липня помер Пітер Грін, один із засновників британо-американського рок-гурту Fleetwood Mac. Музикантові було 73 роки.