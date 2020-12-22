Померла виконавиця хіта 80's Ladies Кейті Ослін

Американська співачка Кейті Ослін, виконавиця хіта 80's Ladies, пішла з життя у віці 78 років.

Про це повідомляє видання Rolling Stone. За словами інсайдерів, точна причина смерті артистки поки невідома. Зазначається, що Ослін довгий час боролася з хворобою Паркінсона, а тиждень тому в неї виявили коронавірус.

Кейті Ослін стала першою жінкою, яка завоювала головну нагороду музичної премії Country Music Association Awards (CMA Awards) за композицію 1987 року 80's Ladies. Пісня стала хітом й прославила виконавицю в Сполучених Штатах. За неї, а також за композицію Hold Me Ослін була нагороджена статуетками премії "Ґреммі".

У дискографії співачки шість студійних альбомів. Останню платівку під назвою Simply було випущено 2015 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Великобританії 25 липня помер Пітер Грін, один із засновників британо-американського рок-гурту Fleetwood Mac. Музикантові було 73 роки.