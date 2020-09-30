Померла виконавиця гімну феміністок Гелен Редді

Юля Ухіна Люди 11:43, 30.09.2020 Оновлено: 11:54, 30.09.2020

Австралійська співачка Гелен Редді, чия пісня I Am Woman стала всесвітнім феміністським гімном, померла у віці 78 років.

Про це повідомляє видання BBC News. За словами інсайдерів, Редді довгий час боролася з хворобою Аддісона (ендокринне захворювання), а у 2015-му їй діагностували деменцію. Вона померла в лос-анджелеському будинку для літніх людей.

"Наші серця розбито. Але нас втішає усвідомлення того, що її голос буде жити вічно", – написала родина Гелен в її офіційному фан-акаунті у Facebook.

Гелен Редді. bbc.com
Скриншот із Facebook

Композицію I Am Woman було записано Редді у 1972 році. Пісня стала гімном феміністського руху – її, зокрема, виконувала артистка Джеймі Лі Кертіс під час протестного жіночого маршу проти президента США Дональда Трампа в Лос-Анджелесі у 2017 році.

Гелен Редді в молодості. bbc.com

Гелен Редді отримала "Ґреммі" у 1973 році як співачка року. Серед інших її хітів – I Do not Know How to Love Him, Crazy Love, Delta Dawn та Angie Baby.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше померла зірка французького шансону Жюльєтт Ґреко. їй було 93 роки.

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