У неділю, 6 грудня, в Одесі померла відома українська оперна співачка, народна артистка України Галина Поліванова. Їй був 91 рік.

Вона є лауреаткою численних премій, а також має ордени княгині Ольги й "За заслуги" ІІІ ступеня. Про трагедію повідомили в пресслужбі Одеської міської ради.

Причина смерті української співачки поки невідома. У мерії зазначили, що вона була віддана своїй справі й любила людей. Саме таку Поліванову назавжди запам'ятають близькі та друзі артистки.

Що відомо про Галину Поліванову

У серпні 1953 року Поліванову запросили до трупи Одеського державного академічного театру опери та балету.

Співачка працювала під керівництвом музикантів, видатних диригентів: Е. Свєтланова, В. Федосєєва, Я. Вощак, С. Лацанича та інших.

З 1976 року Галина Анатоліївна очолила кафедру сольного співу Одеської національної музичної академії імені А. В. Нежданової.

Також Галина Анатоліївна провела понад 300 благодійних концертів.

2009 року вийшла друком книга – Галина Поліванова "Гранд-інтерв'ю".

Галина Поліванова була відомою оперною співачкою Одеське життя

Варто зазначити, що Поліванова має вчене звання почесного академіка в галузі екології людини, а також ордени "Знак Пошани", "За Заслуги" III ступеня, "княгині Ольги III ступеня" і "княгині Ольги II ступеня".

Крім того, у 2011 році співачка отримала ювілейну медаль "20 років незалежності України", а у 2017-му – орден княгині Ольги I ступеня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на 90-му році життя померла українська співачка, народна артистка України Марія Байко.