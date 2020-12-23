Померла відома модель Стелла Теннант

У віці 50 років померла відома британська модель Стелла Теннант. Про трагедію повідомили родичі знаменитості. Причина смерті поки невідома.

За словами близьких, це сталося раптово. Також вони попросили поважати їхнє приватне життя і не турбувати запитаннями. Про це передає видання The Guardian.

Що відомо про Стеллу Теннант

Зірка народилася 17 грудня 1970 року у Великобританії. Вона є елітною шотландською супермоделлю

Теннант народилася в сім'ї герцога і герцогині Девоншир, які є родичами королівської сім'ї. Всі члени сімейства Теннант належать до шляхетного роду

Після здобуття початкової освіти дівчина вступила до Вінчестерської школи мистецтв

50-річна модель Стелла Теннант Esquire

Одного разу Стелла вирішила відправити кілька своїх фотографій у відомий модний журнал, у підсумку чого своєю незвичайною зовнішністю зацікавила модне агентство

Спочатку вона працювала з такими професіоналами як Стівен Мейсель і Брюс Вебер

Теннант стала обличчям дому "Chanel" і музою Карла Лагерфельда. Вона постійно брала участь у модних показах

Також модель рекламувала такі бренди як "Calvin Klein", "Hermes", "Burberry". У компанії "Burberry" вона стала обличчям марки

Знімалася для журналів Vogue, Harper's Bazaar і Numero у таких фотографів як Тім Вокер, Брюс Вебер і Стівен Майзель

Стелла Теннат Yahoo Finance

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