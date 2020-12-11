Померла відома британська актриса Барбара Віндзор

У четвер, 10 грудня, в Лондоні на 83 році життя померла британська актриса Барбара Віндзор. Причиною її смерті стала хвороба Альцгеймера, яка з'явилася у знаменитості в 2014 році.

Віндзор з'явилася на екрані в зовсім юному віці і знялася в понад 50 кінострічках. Про трагедію повідомив її чоловік Скот Мітчелл, пише BBC.

Що відомо про Барбару Віндзор

Справжнє ім'я актриси Барбара Енн Дікс. Вона народилася 6 серпня 1937 року.

Барбара дебютувала на кіноекрані в 17 років.

Віндзор була заміжня тричі. У своїй автобіографії Віндзор розповідала про п'ять абортів.

Актриса з'явилася більш ніж в півсотні постановок таких як: "Дванадцята ніч", "О, що за чудова війна!" та інші.

Крім того, актриса знялася в популярних фільмах "Аліса в країні чудес", "Аліса в Задзеркаллі", "Це не могло статися тут" і багатьох інших.

Померла Барбара Віндзор TheUK.one

Варто відзначити, що в фільмах "Аліса в країні чудес" і "Аліса в Задзеркаллі" Віндзор озвучувала мишу Соню. У своїй ролі вона весь час несподівано засинає і прокидається, вимовляючи дивні фрази. А також розповідає історію про трьох Кисільних панянках.

Нагадаємо, сюжет кінострічки полягає в тому, що на вечірці Алісі робить пропозицію багатий хлопець Хеміш. Але дівчина тікає і йде за кроликом, поміченим нею на галявині. І тоді починаються її пригоди ...

Стало відомо, як створювалися герої "Аліси в країні чудес".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на 82 році життя помер відомий оператор, режисер і сценарист Олександр Рехвіашвілі. Причиною його смерті стали ускладнення, викликані коронавірусною інфекцією (COVID-19).