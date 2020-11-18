Померла видатна українська співачка Марія Байко: що про неї відомо

Українська співачка, народна артистка України Марія Байко померла на 90-му році життя.

Про її смерть повідомив син Байко Володимир Одрехівський на особистій сторінці в Facebook. Причину смерті артистки чоловік не вказав.

"Відійшла у вічність моя мама, українська співачка Марія Байко", – написав Володимир і розповів про творчий шлях видатної виконавиці.

Марія Байко померла в 89 років. Facebook Володимира Одрехівський

Так, Марія Байко – концертно-камерна співачка, народна артистка України, а також володарка численних українських і зарубіжних музичних нагород. У їхньому числі – Орден княгині Ольги і ювілейга медалб "20 років незалежності України".

Байко була лауреаткою Національної премії України ім. Т. Шевченка, професоркою кафедри сольного співу Львівської консерваторії ім. М. Лисенка. Виступала як сольно, так і в складі сімейного тріо разом зі своїми сестрами Даниїлою і Ніною Байко.

Тріо "Сестри Байко". вікіпедія

Також Марія Байко вважалася провідною солісткою Львівської філармонії, а разом з тріо "Сестри Байко" часто гастролювала в республіках колишнього СРСР, в Європі, США, Канаді. В її репертуарі були українські народні пісні, романси Лисенка, Людкевича, Кос-Анатольського, Фільц, Барвінського.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 листопада в Москві помер знаменитий режисер українського походження Роман Віктюк. Його поховають у Львові на Личаківському кладовищі.