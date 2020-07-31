Померла українська актриса з серіалу "Кріпосна" Оксана Вороніна: що трапилося

Відома українська актриса театру імені Лесі України Оксана Вороніна померла після тривалої боротьби з важкою хворобою.

Їй було 53 роки. Про смерть артистки повідомили на Facebook-сторінці театру, де вона працювала майже 20 років.

"Зупинилося таке добре і вразливе серце актриси Оксани Вікторівни Вороніної. Вона була не просто уособленням краси, але і вміла її помічати і створювати. Королева і героїня на сцені до останнього подиху героїчно трималася за життя. У Театрі російської драми імені Лесі Українки Оксана Вороніна пропрацювала майже 20 років. Важка хвороба не дозволила їй відсвяткувати сценічний ювілей", – написали в мережі.

Оксана Вороніна померла Дзеркало тижня

Оксана Вікторівна Вороніна народилася 11 листопада 1967 в місті Путивль Сумської області України. Закінчила Київський державний інститут театрального мистецтва імені Івана Карпенка-Карого. Працювала в Бєлгородському державному академічному театрі імені Щепкіна. З 2001 року була актрисою київського театру російської драми імені Лесі Українки.

Вороніна грала в багатьох відомих виставах: "В полоні пристрастей (Камінний господар)", "Дон Кіхот. 1938 рік", "Новорічні сюрпризи", "Ревізор", "Маскарад", "Дивна місіс Севідж" та інших.

Також вона запам'яталася по ролям у кіно і серіалах "У неділю рано зілля копала", "Кріпосна", "Поганий хороший коп", "Тільки не відпускай мене", "Владика Андрій".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Парижі 25 липня померла актриса Олівія де Хевілленд, відома своєю роллю Мелані Гамільтон у фільмі "Віднесені вітром".