Померла співачка Валентина Легкоступова

54-річна співачка Валентина Легкоступова, яка декілька днів перебувала в комі через травму голови, померла в Москві (Росія).

Про смерть виконавиці знаменитого хіта "Ягода-малина" повідомив у соцмережах співак Андрій Соболєв.

"Валі більше немає", – написав чоловік.

Валентині Легкоступовій було 54 роки utro.ru

Нагадаємо, Легкоступова була знайдена у себе вдома з пробитою головою. Її госпіталізували 8 серпня з набряком мозку, жінка перебувала в комі. На тілі співачки були знайдені синці. Коли її знайшли в квартирі, поруч був чоловік, Юрій Фірсов, який пізніше втік.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 12 серпня у віці 35 років помер російський актор театру і кіно Сергій Куницький, який відомий роллю лікаря-гематолога в серіалі "Тест на вагітність".

Найкращі фото зірок, моделей та акторок - у нас в Instagram.