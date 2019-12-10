Померла солістка легендарних Roxette: що відомо

Стало відомо про смерть солістки відомої шведської групи Roxette Марі Фредрікссон.

Як повідомило шведське видання SVT, причиною стала тривала хвороба. "З великим сумом ми маємо оголосити, що пішла одна з наших найбільших і найулюбленіших художниць. Марі Фредрікссон померла вранці 9 грудня через хворобу, яка повернулась", – пише Марі Дімберг, прессекретарка і менеджерка Roxette і Golden Times у пресрелізі.

Засновники Roxette Марі Фредрікссон и Пер Гессле

Марі Фредрікссон захворіла в 2002 році, тоді вона перенесла пухлину головного мозку. Однак у 2010 році співачка знову почала виступати з Roxette і проводила світові турне.

На смерть Фредрікссон відреагував її старий друг і співзасновник Roxette Пер Гессле.

"Час летить так швидко. Таке відчуття, що зовсім недавно ми з Марі сиділи в моїй маленькій квартирі в Гальмстаді й ділилися мріями. І як фантастично все склалося! Дякую, Марі, спасибі за ВСЕ. Ти була по-справжньому унікальною музиканткою, співачкою на рівні , який ми навряд чи коли-небудь знову відчуємо. Ти розмалювала мої чорно-білі пісні найкрасивішими квітами. Ти була моєю прекрасною подругою понад сорок років. Я пишаюся і щасливий, що отримав від тебе так багато часу, таланту, тепла, щедрості й гумору. Вся моя любов до тебе і твоєї сім'ї. Світ ніколи не буде колишнім", – сказав він у коментарі шведському виданню.

Фото з останніх концертів Марі в 2015 році

Фото з останніх концертів Марі в 2015 році

Фото з останніх концертів Марі в 2015 році

Фото з останніх концертів Марі в 2015 році

Група Roxette з'явилася в 1986 році. Марі Фредрікссон заснувала її разом з тоді вже відомим у Швеції музикантом Пером Гессле. Фредрікссон грала в ній з перервами до 2015 року, коли все-таки вирішила піти зі сцени. Імовірно, причиною стала хвороба. За ці роки музиканти отримали 8 номінацій на Греммі, вигравши дві нагороди в 1991 році.

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