Українська співачка, солістка та співпродюсерка легендарного гурту 90-х "Фрістайл" Ніна Кірсо, померла. Їй було 56 років.

Про смерть артистки повідомила сестра знаменитості Алла на своїй сторінці в Facebook.

Ніна Кірсо Фото: segodnya.ua

"Годину тому не стало моєю улюбленої сестрички... Прошу помолитися за рабу божу Ніну", – написала вона.

Нагадаємо, що 1 червня 2018 року у Ніни Кірсо стався інсульт. У той момент вдома вона була одна – чоловік Анатолій Розанов із 20-річним сином Максимом поїхали на гастролі. Співачку знайшли друзі в будинку в Полтаві без свідомості та викликали швидку допомогу. 2 червня Ніні Кірсо зробили операцію. Вона до самої смерті перебувала в комі.

Ніна Кірсо Фото: facebook/ninakirso

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, у США померла голлівудська актриса, зірка серіалу "Відчайдушні домогосподарки" Ширлі Найт. Їй було 83 роки.

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