Померла зірка радянського кіно і мати Федора Бондарчука

Радянська та російська актриса Ірина Скобцева померла у віці 93 років. Вона була дружиною Сергія Бондарчука і матір'ю Федора Бондарчука.

Про це повідомляє Telegram-канал Mash. Причина смерті артистки не уточнюється.

Ірина Скобцева з сином Федором Бондарчуком beicon.ru

У кіно Ірина Скобцева дебютувала у 1955 році в ролі Дездемони в картині Сергія Юткевича "Отелло". Всього вона знялася в більш ніж 70 фільмах та серіалах. Відомі її ролі в стрічках "Я крокую по Москві", "Серьожа", "Тридцять три", "Вони воювали за Батьківщину", "Мері Поппінс, до побачення", "Війна і мир", "Зигзаг удачі". Останньою її роботою стала роль в детективі Ольги Бєляєвої "Небезпечні канікули" 2016 року.

Ірина Скобцева в молодості tvc.ru

З Сергієм Бондарчуком вона познайомилася, коли ще вчилася в Школі-студії МХАТ. У 1959 році вони одружилися, у них двоє дітей – Олена Бондарчук і Федір Бондарчук.

Сергій Бондарчук та Ірина Скобцева в молодості tvc.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL 1 вересня помер відомий російський актор, виконавець ролі Миколи Петровича в серіалі "Вороніни" Борис Клюєв. Йому було 76 років.