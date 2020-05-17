Померла режисерка серіалу "Ранкове шоу" з Дженніфер Еністон

Марія Дідик люди 10:24, 17.05.2020 Оновлено: 11:52, 17.05.2020

Режисерка серіалу "Ранкове шоу" з Дженніфер Еністон і Різ Візерспун в головних ролях, продюсерка та сценаристка Лінн Шелтон померла в США.

Їй було 55 років. Про це інформує The Hollywood Reporter.

Лінн Шелтон
"Лінн померла в п'ятницю, 15 травня, після нетривалої хвороби", - йдеться в повідомленні.
Лінн Шелтон

Шелтон народилася 1965 року в штаті Огайо. Як сценаристка, режисерка, продюсерка та монтажерка вона встигла попрацювати над більш ніж 50 картинами. Серед них серіали "Ранкове шоу", "Новенька", "І всюди тліють пожежі", а також фільм "Дитинка".

Як повідомляв OBOZREVATEL, російська акторка Алла Мещерякова померла у віці 77 років. Причина смерті артистки не уточнюється.

Коментувати
Шоу люди

Дивіться також

Війська Росії пішли в атаку на ЗСУ на Донбасі й поплатилися: деталі боїв

Саакашвілі заразився коронавірусом? У ексглави Грузії зробили заяву

Пока одни гибнут на фронте, другие договариваются с их убийцами

Рада відмовилася від спроб визнати СРСР агресором у Другій світовій війні

Елітний нічний клуб у Києві "забив" на карантин: в мережу потрапили фото і відео з вечірки