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17 травня • оновлено в 12:39
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Померла режисерка серіалу "Ранкове шоу" з Дженніфер Еністон

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Режисерка серіалу "Ранкове шоу" з Дженніфер Еністон і Різ Візерспун в головних ролях, продюсерка та сценаристка Лінн Шелтон померла в США.

Їй було 55 років. Про це інформує The Hollywood Reporter.

Лінн Шелтон

Лінн Шелтон

"Лінн померла в п'ятницю, 15 травня, після нетривалої хвороби", - йдеться в повідомленні.
Лінн Шелтон

Лінн Шелтон

Шелтон народилася 1965 року в штаті Огайо. Як сценаристка, режисерка, продюсерка та монтажерка вона встигла попрацювати над більш ніж 50 картинами. Серед них серіали "Ранкове шоу", "Новенька", "І всюди тліють пожежі", а також фільм "Дитинка".

Як повідомляв OBOZREVATEL, російська акторка Алла Мещерякова померла у віці 77 років. Причина смерті артистки не уточнюється.

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Автор
Марія Дідик
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