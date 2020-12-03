Померла популярна в СРСР актриса Ніна Акімова: її знайшли голою в квартирі

Російська і радянська актриса Ніна Акімова померла на 76 році життя. Тіло виявили в квартирі артистки, вона була оголеною.

За попередньою версією, Акімова померла з природних причин. Однак при огляді, на її обличчі були зафіксовані сліди пошкоджень. Поліція проводить перевірку за фактом НП, пише "МК".

Уточнюється, що під час огляду тіла Акімової були виявлені травми: садно на лобі і гематоми в області очей.

Відзначимо, в серпні 2019 року Акімова була госпіталізована зі своєї квартири з побоями, одна з версій інциденту – її побив хтось із рідних. У листопаді 2020 року актриса ненадовго зникла, директорка театру, де вона працювала – Софія Апфельбаум – подавала заяву в поліцію.

Відзначимо, Ніна Акімова з 1983 року була актрисою в Російському академічному молодіжному театрі (РАМТ). Також вона знімалася в кіно. Артистка зіграла у фільмах "Дуель", "Місто – одна вулиця", "Заметіль", "Серце матері", "Дубравка" та інших.

Як повідомляв OBOZREVATEL, відома радянська і російська актриса Ніна Іванова, померла після тривалої хвороби. Вона прославилася в СРСР завдяки головній ролі в фільмі "Весна на Зарічній вулиці".