Померла мати Сильвестра Сталлоне, яка мала українське коріння: як вона стала зіркою

Жаклін Сталлоне – мати легендарного голлівудського актора Сильвестра Сталлоне померла у віці 98 років.

Подробиці і причини її смерті поки не розголошуються. Про це пише видання TMZ. Незважаючи на поважний вік, Жаклін Сталлоне, відома також як Джекі, була справжньою зіркою мережі. OBOZREVATEL розповідає, чим прославилася мати культового артиста.

Жаклін Сталлоне (в дівоцтві Лейбофіш) народилася в сім'ї вашингтонського адвоката Джона Пола Лейбофіша і француженки Жанни Клерек. Вона мала українське коріння – її предки по батьківській лінії в 1888 році іммігрували в США з Одеси. Джекі Сталлоне кілька разів приїжджала в Одесу, а також відвідувала Київ.

Як виглядала мати Сталлоне в молодсті. Телепрограма

Відзначимо, мати Сталлоне відома не тільки завдяки своєму іменитому синові. Вона сама по собі була зіркою в мережі і називала себе "найзнаменитішим астрологом світу". Вона також знімалася у фільмах, активно брала участь в танцювальних постановках і була промоутером жіночого рестлінга. Також Жаклін Сталлоне активно знімалася в телевізійних шоу.

Жаклін і Сильвестр Сталлоне. Instagram Жаклін Сталлоне

Джекі до останніх днів свого життя була активним користувачем Instagram, куди викладала свої фото та відео спортивних тренувань.

Джекі публікувала в мережі фото і відео тренувань. Instagram Жаклін Сталлоне

Також додамо, всі троє дітей Жаклін стали знаменитими. Сильвестр Сталлоне – одна з найяскравіших зірок Голлівуду, Френк Сталлоне – музикант і співак. Їхня єдиноутробна сестра Тоні Д'Альто (в дівоцтві Філіті) також була актрисою. Вона померла в 2012 році у віці 48 років від раку легенів – через місяць після раптової смерті свого племінника Сейджа Сталлоне, старшого сина Сильвестра.

Як повідомляв OBOZREVATEL, батько засновника корпорації Microsoft Білла Гейтса – Білл Гейтс-старший помер у США у віці 94 років.