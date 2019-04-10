Померла мати Ангели Меркель: що відомо про родичку "залізної леді"

У Німеччині у віці 90 років померла мати канцлера Ангели Меркель Герлінди Каснер.

Цю інформацію підтвердив офіційний представник уряду Штеффен Зайберт у коментарі SUPERillu.

"Ми просимо поважати особисту сферу канцлера та її сім'ї", – звернувся Зайберт до журналістів.

Причина смерті Каснер поки не розкривається. Похорон відбудеться в колі сім'ї в Темпліні. Що примітно, сама Меркель на даний момент знаходиться в Брюсселі через Brexit.

Херлінд Каснер народилася в 1930 році в Гданську. З молодості вона викладала латинську та англійську мови. Вона всюди і завжди підтримувала доньку, яка робила кар'єру. У лютому 2019 року Каснер супроводжував Меркель, коли та була призначена почесним громадянином Темплін.

Мати канцлера Німеччини багато років була головою районної ради в складі Соціал-демократичної партії. Незважаючи на розбіжності в політичному баченні, Каснер з дочкою часто з'являлися на офіційних заходах разом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 липня 2018 року Меркель виповнилося 64 роки. Ми зібрали несподівані факти про "залізну леді".

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!