Померла мама Ірини Білик

Крістіна Долматова люди 16:04, 22.05.2020 Оновлено: 16:13, 22.05.2020

У п'ятницю, 22 травня, стало відомо про смерть мами української співачки Ірини Білик Анни Яківни.

Про це повідомив продюсер Сергій Перман на своїй сторінці в Facebook. "Ірина Білик, Гліб Оверчук, мої співчуття. Прекрасна жінка, чудова людина. Душа! Анна Яківна..." – написав він.

Ірина Білик з мамою
Фото: facebook / sergei.perman

Підписники в коментарях до публікації висловили співчуття співачці.

Зазначимо, що мама Ірини Білик раніше була інженером на авіазаводі, до недавнього часу працювала шеф-кухарем на телеканалі "Інтер".

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що помер американський актор театру, кіно і телебачення Рон Лібман, відомий за серіалами "Друзі" і "Клан Сопрано".

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