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22 травня • оновлено в 17:26
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Померла мама Ірини Білик

16.2т
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У п'ятницю, 22 травня, стало відомо про смерть мами української співачки Ірини Білик Анни Яківни.

Про це повідомив продюсер Сергій Перман на своїй сторінці в Facebook. "Ірина Білик, Гліб Оверчук, мої співчуття. Прекрасна жінка, чудова людина. Душа! Анна Яківна..." – написав він.

Ірина Білик з мамою

Ірина Білик з мамою

Фото: facebook / sergei.perman

Підписники в коментарях до публікації висловили співчуття співачці.

Померла мама Ірини Білик
Померла мама Ірини Білик
Померла мама Ірини Білик
Померла мама Ірини Білик

Зазначимо, що мама Ірини Білик раніше була інженером на авіазаводі, до недавнього часу працювала шеф-кухарем на телеканалі "Інтер".

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що помер американський актор театру, кіно і телебачення Рон Лібман, відомий за серіалами "Друзі" і "Клан Сопрано".

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Автор
Крістіна Долматова
Особа
Ірина Білик
Місце
Україна
Теги
шоу-бизнес шоу
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