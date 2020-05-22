Померла мама Ірини Білик

У п'ятницю, 22 травня, стало відомо про смерть мами української співачки Ірини Білик Анни Яківни.
Про це повідомив продюсер Сергій Перман на своїй сторінці в Facebook. "Ірина Білик, Гліб Оверчук, мої співчуття. Прекрасна жінка, чудова людина. Душа! Анна Яківна..." – написав він.
Ірина Білик з мамою
Фото: facebook / sergei.perman
Підписники в коментарях до публікації висловили співчуття співачці.
Зазначимо, що мама Ірини Білик раніше була інженером на авіазаводі, до недавнього часу працювала шеф-кухарем на телеканалі "Інтер".
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