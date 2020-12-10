Померла головна редакторка журналу "Наталі" Ірина Трухачова

Померла головна редакторка українського жіночого журналу "Наталі" Ірина Трухачова. Ймовірною причиною смерті жінки стала зупинка серця.

Трагічну новину 10 грудня на особистій сторінці в Facebook повідомила керівниця маркетингового відділу видання Тетяна Мірошниченко. Вона заявила, що не може повірити, що Ірини немає в живих.

"У мене не вистачає слів, думок, повітря, щоб описати свої почуття. Я вже добу приходжу до тями... Ти ж говорила, що ми прорвемося, тому що ми не можемо по-іншому. Ми з неможливого робили нереальне, тому що ми сильні, найкращі. Ти так вірила в нас, в проєкт, в себе. Іра, номер готовий до друку і ми його випустимо, обов'язково!" – написала Мірошниченко.

Ірина Трухачова Facebook-сторінка Ірини Трухачової

Редакція журналу "Наталі" на офіційній Facebook-сторінці висловила співчуття родині Ірини, у якої залишилися чоловік та донька. Також вони описали Трухачову як працездатного, енергійного і прекрасного керівника, і як тендітну, щиру і добру жінку.

"Ірина дуже любила свою сім'ю – чоловіка і доньку Маргаритку, і так само любила свою роботу, своє дітище –журнал "Наталі". Молода, тендітна, красива, щира, цілеспрямована – такою ми пам'ятаємо тебе, Ірочка, і такою ти залишишся в наших серцях!" – йдеться в публікації.

Facebook-сторінка Ірини Трухачової

Серед коментарів під публікаціями були слова колеги Ірини Вікторії Євдокимової, яка заявила, що у неї нібито зупинилося серце. Також лікар-кардіолог Володимира Волікова написав: йому шкода, що він нічим не зміг допомогти Трухачовій.

"Царство небесне і світла пам'ять ... Пробач, Ірино, що не зміг допомогти... Було надто пізно", – написав він.

Facebook-акаунт Володимира Волікова

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Ірина Трухачова була призначена головним редактором журналу "Наталі" на початку 2018 року. У березні 2020 го глянець відзначив своє 25-річчя, з нагоди якого організував святковий захід. Трухачова також була серед гостей і позувала зі знаменитостями.

Ірина Трухачова і Наталя Могилевська natali.ua

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