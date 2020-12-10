Померла головна редакторка журналу "Наталі" Ірина Трухачова

Юля Ухіна
Юля Ухіна
Люди
8,9 т.
Ірина Трухачова

Померла головна редакторка українського жіночого журналу "Наталі" Ірина Трухачова. Причина смерті жінки поки не уточнюється.

Трагічну новину 10 грудня на особистій сторінці в Facebook повідомила керівниця маркетингового відділу видання Тетяна Мірошниченко. Вона заявила, що не може повірити, що Ірини немає в живих.

"Добу намагаюся написати. У мене просто не підіймається рука! У мене не вистачає слів, думок, повітря. Ти ж говорила, що ми прорвемося, тому що ми не можемо по-іншому. Тому що ми з неможливого робили нереальне, тому що ми сильні, найкращі. ти так вірила в нас, в проєкт, в себе. Іро, номер готовий до друку і ми його випустимо, обов'язково! І будемо рухатися, як ти писала в останньому "Слові редактора", – повідомила Мірошниченко.

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