Померла головна редакторка журналу "Наталі" Ірина Трухачова

Померла головна редакторка українського жіночого журналу "Наталі" Ірина Трухачова. Причина смерті жінки поки не уточнюється.

Трагічну новину 10 грудня на особистій сторінці в Facebook повідомила керівниця маркетингового відділу видання Тетяна Мірошниченко. Вона заявила, що не може повірити, що Ірини немає в живих.

"Добу намагаюся написати. У мене просто не підіймається рука! У мене не вистачає слів, думок, повітря. Ти ж говорила, що ми прорвемося, тому що ми не можемо по-іншому. Тому що ми з неможливого робили нереальне, тому що ми сильні, найкращі. ти так вірила в нас, в проєкт, в себе. Іро, номер готовий до друку і ми його випустимо, обов'язково! І будемо рухатися, як ти писала в останньому "Слові редактора", – повідомила Мірошниченко.

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