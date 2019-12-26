Померла Галина Волчек: як сьогодні виглядає син легендарної актриси

Російський оператор Денис Євстигнєєв в останні дні життя матері, актриси і художньої керівниці театру "Современник" Галини Волчек, відвідував її у лікарні.

Із самого дитинства він вирішив піти стопами зіркової родички і стати частиною світу культури. OBOZREVATEL пропонує дізнатися, як зараз виглядає син Волчек.

Денис Євстигнєєв у наші дні wellnesso

Денис Євстигнєєв народився 29 жовтня 1961 року. З малих років він мріяв стати таким же відомим, як і його мама.

Денис Євстигнєєв в молодості з Галиною Волчек РІА Новини

У 1983 році він закінчив навчальний заклад за фахом оператор й одразу почав брати участь у зйомках фільмів. Пізніше його нагородили Державною премією СРСР.

За свою кар'єру Денис брав участь у багатьох проєктах і навіть встиг знятися у декількох стрічках. Відомо також, що син Волчек був двічі заручений. Вдруге Євстигнєєв одружився на прийомній дочці Зіновія Гердта, від якої у нього з'явився пасинок – Орест Фокін.

Денис Євстигнєєв з другою дружиною

Денис Євстигнєєв 24smi

Денис Євстигнєєв 24smi

Денис Євстигнєєв 2007 рік Кадр з відео

Денис із матір'ю Фото: Legion-media

Денис Євстигнєєв 2018 рік Кадр з відео

Денис Євстигнєєв wellnesso

Як повідомляв OBOZREVATEL, Волчек померла в лікарні у віці 86 років. За попередньою версією лікарів, це сталося від набряку головного мозку і легень. Раніше стало відомо, що стан артистки різко погіршився.

Чим хворіла останнім часом легендарна актриса, можна прочитати в нашому матеріалі.

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