Померла дружина лідера 'Піккардійської терції'

Дружина відомого художнього керівника "Піккардійської терції" Володимира Якимця Віра померла після тривалої хвороби.

Про втрату дружини повідомив сам лідер гурту на своїй сторінці в Facebook, опублікував відповідний пост.

"На десяту річницю нашого шлюбу я говорив, що у нас попереду ціле життя ... Тепер у нас попереду ціла вічність ... Три роки хвороба, яка швидко ламала і більш сильних людей, не могла тебе побороти, тому що ти була сама любов. .. Напевно на небі не вистачає таких ангелів, які захищають людей саме любов'ю ... Вибач мене за все і хочу, щоб саме ти зустріла мене, в мій певний час, на шляху до нашої вічності ", – написав в соцмережі музикант .

Якимець уточнив, що парастас відбудеться в понеділок о 10.00 в траурному залі каплиці на вул. Пекарській у Львові.

Також музикант попросив у шанувальників фінансової допомоги, оскільки карантин фактично заборонив концертну діяльність.

Варто відзначити, що в 40-річному віці у дружини артиста виявили рак. Вона боролася з хворобою, проте недавно відбулося загострення. Лікарям не вдалося її врятувати. Дружина музиканта померла вдома. Їй було 43 роки.

Відзначимо, що "Піккардіійская терція" відома українцям як а-крапельний гурт, секстет, на чолі Володимира Якимця. Гурт існує 28 років.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше помер відомий радянський актор Армен Джигарханян.