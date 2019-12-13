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13 грудня • оновлено в 16:08
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Померла дочка відомого російського актора: що сталося

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13 грудня стало відомо про смерть доньки відомого російського актора Льва Дурова Катерини.

Про це повідомляється на офіційному сайті Театру на Малій Бронній, де жінка працювала з 1984 року.

"Після тривалої хвороби померла заслужена артистка РФ Катерина Дурова", йдеться в повідомленні.

Катерина Дурова

Катерина Дурова

RT

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Катерині було 60 років. Вона лише на чотири роки пережила свого зоряного батька – артист помер в 2015 році у віці 83 років.

Катерина Дурова відома ролями у фільмах "Фантазії Фарятьєва", "Дульсінея Тобоська", "Зелений фургон", "Унікум", "Транзит для диявола", "Шанувальник", "Юріїв день" і в серіалі "Кривава бариня".

Катерина Дурова зі своїм батьком

Катерина Дурова зі своїм батьком

СтарХит

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що у відомого російського телеведучого Дмитра Діброва померла мати.

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Автор
Анна Міхно
Місце
Росія
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