Померла дочка нардепа Столара виявилася співачкою і популярним в США стримером. Відео

19-річна дочка народного депутата від "Опозиційної платформи – За життя" Вадима Столара Діана, яка недавно померла уві сні, випускала в США пісні під псевдонімом LilSlavic.

В інтерв'ю американському журналу SHE Magazine USA, записаному незадовго до смерті, дівчина розповіла, що музика "завжди була частиною" неї, однак висловлювати себе їй іноді заважали зовнішні обставини (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Я з дитинства була впевнена в собі. Я родом з України, але мені не дозволяють говорити або співати про те, про що я співаю", – розповілп Столар.

Видання назвало Столар "втіленням покоління Z", молодий артисткою, яка виходить з позиції "я роблю те, що хочу, коли хочу".

Відзначається, що в 19 років у неї вже було близько 45 000 стрімів на місяць в Spotify, і це число тільки зростало. Коли дівчині було 15, вона переїхала в США, щоб втілити свої мрії, не дивлячись на мовний бар'єр.

"Я роблю все це, щоб моя сім'я і мої батьки пишалися мною. Я не вірила, що можу стати співачкою, але моя мама вірила. Здебільшого зараз я співаю через маму. Мої батьки допомогли мені, коли я була на самому дні", – зазначила Столар.

Найпопулярніша пісня Діани Столар – композиція "Sorry Bruh". Ролик, опублікований 18 листопада 2020 року, набрав в YouTube близько 25 тисяч переглядів.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, 19-річна дочка народного депутата від "Опозиційної платформи – За життя" Вадима Столара померла уві сні від зупинки серця.