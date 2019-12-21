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21 грудня • оновлено в 09:13
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Померла дівчина Джеймса Бонда: що відомо

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Французька актриса і модель Клодін Оже, яка зіграла першу французьку дівчину Джеймса Бонда, померла в Парижі на 79-му році життя.

Як повідомляє видання Lе Monde, актриса померла 18 грудня після тривалої хвороби.

Клодін Оже і Шон Коннері

Клодін Оже і Шон Коннері

Getty

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Шлях до слави у Оже почався в 1958 році — тоді зірка стала "Міс Франція", після чого представляла країну на конкурсі краси "Міс Світу".

Клодін Оже на конкурсі "Міс Світу"

Клодін Оже на конкурсі "Міс Світу"

Getty

Однак популярність до моделі прийшла після виходу картини "Шаровая молния" в 1965 році, де Клодін зіграла разом з Шоном Коннері.

Померла дівчина Джеймса Бонда: що відомо

кадр з фільму

Померла дівчина Джеймса Бонда: що відомо

Getty

Клодін Оже

Клодін Оже

Getty

Клодін Оже

Клодін Оже

Getty

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що 35-річний тайваньсько-канадський актор і модель Годфрі Гао помер на зйомках китайського екшн-реаліті Chase Me. Відзначається, що Гао стало погано під час бігу на одному з етапів змагань.

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Автор
Анна Міхно
Місце
Франція
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