Померла автор хітів "Ласкового мая" і Лариси Доліної

У Росії померла поетеса Алла Гольцева, яка написала безліч пісень для популярних російських виконавців. Так, вона є автором хітів гурту "Ласковый май" і співачки Лариси Доліної.

Їй було 74 роки. Про смерть Гольцевої на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram повідомив скандальний російський продюсер Андрій Разін.

instagram.com/razin_andrei_lm

"Сьогодні рано вранці пішла з життя велика поетеса Алла Гольцева, яка написала величезну кількість текстів до пісень. Вона працювала з такими артистами, як Лариса Доліна, Катерина Шавріна, Анне Вескі, Ігор Наджі, Валентина Толкунова, Олексій Глизін, Іон Суручану, Заур Тутов , Ніка, Наталя Нурмухамедова, Джемма Халід, Валерій Пак, Володимир Шурочкін, Сергій Ізбаш, Олексій Чумаков, гуртом "Ласковый май", - написав Разін.

Алла Миколаївна Гольцева народилася 29 березня 1946 року. Вона закінчила Московський Геологорозвідувальний інститут ім. Серго Орджонікідзе за фахом гірничий інженер-гідрогеолог. Влітку 1989 року один її знайомий музикант, попросив її написати вірші для пісень гурту "Ласковый май". Вона працювала "штатним поетом" "гурту до його розпаду, продовжуючи співпрацю з Разіним. В 1995 році Гольцева була виконавчим продюсером його альбому "От "Белых роз" до "Эльдорадо".

Всього Гольцева написала близько 140 пісень для популярних музикантів.

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