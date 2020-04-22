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22 квітня • оновлено в 19:17
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Померла автор хітів "Ласкового мая" і Лариси Доліної

4.1т
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У Росії померла поетеса Алла Гольцева, яка написала безліч пісень для популярних російських виконавців. Так, вона є автором хітів гурту "Ласковый май" і співачки Лариси Доліної.

Їй було 74 роки. Про смерть Гольцевої на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram повідомив скандальний російський продюсер Андрій Разін.

Померла автор хітів "Ласкового мая" і Лариси Доліної

instagram.com/razin_andrei_lm

"Сьогодні рано вранці пішла з життя велика поетеса Алла Гольцева, яка написала величезну кількість текстів до пісень. Вона працювала з такими артистами, як Лариса Доліна, Катерина Шавріна, Анне Вескі, Ігор Наджі, Валентина Толкунова, Олексій Глизін, Іон Суручану, Заур Тутов , Ніка, Наталя Нурмухамедова, Джемма Халід, Валерій Пак, Володимир Шурочкін, Сергій Ізбаш, Олексій Чумаков, гуртом "Ласковый май", - написав Разін.

Алла Миколаївна Гольцева народилася 29 березня 1946 року. Вона закінчила Московський Геологорозвідувальний інститут ім. Серго Орджонікідзе за фахом гірничий інженер-гідрогеолог. Влітку 1989 року один її знайомий музикант, попросив її написати вірші для пісень гурту "Ласковый май". Вона працювала "штатним поетом" "гурту до його розпаду, продовжуючи співпрацю з Разіним. В 1995 році Гольцева була виконавчим продюсером його альбому "От "Белых роз" до "Эльдорадо".

Всього Гольцева написала близько 140 пісень для популярних музикантів.

Померла автор хітів "Ласкового мая" і Лариси Доліної

Сьогодні рано вранці пішла з життя велика поетеса Алла Гольцева, яка написала величезну кількість текстів до пісень. Вона працювала з такими артистами, як Лариса Доліна, Катерина Шавріна, Анне Вескі, Ігор Наджі, Валентина Толкунова, Олексій Глизін, Іон Суручану, Заур Тутов, Ніка, Наталя Нурмухамедова, Джемма Халід, Валерій Пак, Володимир Шурочкін, Сергій Избаш, Олексій Чумаков , групою "Ласкавий травень". Але найбільше вона написала віршів до пісень групи "Ласкавий травень". Їх було більше 50! Ми багато років співпрацювали з Аллою разом з Сергієм Кузнєцовим та Анатолієм Мешаевим. Вона також допомагала нашим хлопцям писати нові пісні. При її безпосередньої участі Юра Шатунов написав пісню "Дитинство". Її вірші до пісень, а також вірші та казки стали класикою. На цьому фото ми з Аллою Гольцева якраз записуємо пісню "Дядя Міша" в 1989 році. Спи спокійно, Аллочка. Ми тебе любимо і пам'ятаємо. Царство тобі Небесне. Група "Ласкавий травень", а також всі артисти "Дискотеки" Союз "висловлюють найщиріші співчуття рідним і близьким Алли. Пішла дійсно велика поетеса всіх часів і народів. Світла память.🙏🕯🙏

Публікація від Андрій Разін "Ласкавий Май" (@razin_andrei_lm)

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Автор
Марія Дідик
Місце
Росія
Тег
шоу-бизнес
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