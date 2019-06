Померла актриса із серіалу "Секс і місто"

Відома американська актриса Сільвія Майлз, дворазова номінантка на "Оскар" померла у Нью-Йорку у віці 94 років.

За даними TMZ, вона викликала медиків, бо було важко дихати, але до лікарні живою її так і не довезли (щоб подивитися епізод із нею у серіалі "Секс і місто", проскрольте до кінця сторінки).

Причини і деталі смерті поки невідомі. Вона народилася у 1924 році у Нью-Йорку, де прожила все своє життя. Майлз була дуже відомою актрисою. У 1960 році вона дебютувала на телебаченні у "Шоу Діка Ван Дайка".

Пізніше вона знімалася у серіалах і навіть була номінована на премію "Оскар" за кращу жіночу роль другого плану завдяки зйомкам у драмі "Опівнічний ковбой".

Також вона знімалася у серіалах "Секс і місто", "Життя на Марсі", "Прощваай, моя красуне", та у фільмах: "Горщик удачі", "Казки стриптиз-клубу" і "Волл-стріт: Гроші не сплять". За роль у серіалі "Прощай, моя красуня" вона також була номінована на "Оскара".

Майлз стала культовою фігурою у богемному світі через зв'язки із авангардистами Енді Ворхолом і Полом Морріссі. Її багато хто знає через епатажний зовнішній вигляд.

Sylvia Miles once reduced me to a puddle of tears , humiliating me on my 19th birthday in the bathroom of the Palladium , 1986. I'll tell the story on next week 's @RadioAndySXM WoW Report radio show pic.twitter.com/cPkuIuaWyv