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Померла актриса із серіалу "Секс і місто"

15.1тЧитати матеріал російською

Відома американська актриса Сільвія Майлз, дворазова номінантка на "Оскар" померла у Нью-Йорку у віці 94 років.

За даними TMZ, вона викликала медиків, бо було важко дихати, але до лікарні живою її так і не довезли (щоб подивитися епізод із нею у серіалі "Секс і місто", проскрольте до кінця сторінки).

Причини і деталі смерті поки невідомі. Вона народилася у 1924 році у Нью-Йорку, де прожила все своє життя. Майлз була дуже відомою актрисою. У 1960 році вона дебютувала на телебаченні у "Шоу Діка Ван Дайка".

Сільвія Майлз у серіалі "Секс у великому місті"

Сільвія Майлз у серіалі "Секс у великому місті"

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Пізніше вона знімалася у серіалах і навіть була номінована на премію "Оскар" за кращу жіночу роль другого плану завдяки зйомкам у драмі "Опівнічний ковбой".

Також вона знімалася у серіалах "Секс і місто", "Життя на Марсі", "Прощваай, моя красуне", та у фільмах: "Горщик удачі", "Казки стриптиз-клубу" і "Волл-стріт: Гроші не сплять". За роль у серіалі "Прощай, моя красуня" вона також була номінована на "Оскара".

"Секс і місто" — головні герої

"Секс і місто" — головні герої

Кадр із серіалу

Майлз стала культовою фігурою у богемному світі через зв'язки із авангардистами Енді Ворхолом і Полом Морріссі. Її багато хто знає через епатажний зовнішній вигляд.

Майлз у молодості

Майлз у молодості

imdb

Як повідомляв OBOZREVATEL, 25 березня зірка серіалу і однойменних фільмів "Секс і місто" Сара Джессіка Паркер відсвяткувала 54 роки. На зйомках цього проекту разом із колегами вона провела частину свого життя.

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Місце
СШАНью Йорк
Теги
смертьСекс у великому містісеріалкіно
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