Померла актриса з фільмів "Робін Гуд" і "Дракула" Керол Артур

Популярна американська актриса Керол Артур померла у віці 85 років.

Про це повідомляє видання The Hollywood Reporter. За словами інсайдерів, артистка померла в будинку для літніх людей в Лос-Анджелесі, в якому вона жила з 2015 року. Останні 11 років свого життя Керол боролася з хворобою Альцгеймера.

Керол Артур народилася 4 серпня 1935 року в Хакенсаці, штат Нью-Джерсі. За свою кар'єру вона знялася у 30 проєктах. Серед найвідоміших фільмів й серіалів з її участю – "Німе кіно", "Блискучі сідла", "Робін Гуд: Чоловіки в трико", "Дракула: Мертвий і задоволений", "Сьоме небо", "З пістолетом наголо", "Хрещений син", "Найбільший коханець у світі", "Веселі хлопці" і "Майже вагітна".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше помер італійський актор, музикант і комік Джіджі Проєтті. Зірці фільму "Піноккіо" було 80 років на момент смерті.