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19 лютого • оновлено в 14:02
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Померла актриса з "Ангелів Чарлі" та "Беверлі Хіллз"

1.2т
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Американська актриса Джанет Дюбуа померла у себе вдома в місті Глендейл, штат Каліфорнія.

Артистка померла уві сні. Її смерть стала несподіванкою для сім'ї. Про це повідомляє TMZ.

Джанет Дюбуа

Джанет Дюбуа

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За кілька тижнів до смерті Дюбуа з'явилася на зустрічі з шанувальниками.

Джанет Дюбуа

Джанет Дюбуа

Найбільш відома актриса за роллю в ситкомі "Добрі часи", що виходив з 1974 по 1979 рік. Вона грала роль Віллон Вудс. Також актриса знялася у фільмі "Ангели Чарлі 2: Тільки вперед" і серіалах "Швидка допомога", "Беверлі-Хіллз 90210" та "Детектив Раш".

Як раніше писав OBOZREVATEL, померла зірка Disney Микита Валігва. Юна актриса загинула у віці 15 років від раку мозку.

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Автор
Марія Дідик
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