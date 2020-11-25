Померла актриса серіалів "Вулиці розбитих ліхтарів" та "Мажор" Світлана Обідіна

Російська актриса театру та кіно Світлана Обідіна померла у віці 45 років.

Про це йдеться на сайті петербурзького театру-фестивалю "Балтійський дім". Причина смерті артистки не уточнюється.

"З великим сумом повідомляємо, що не стало актриси нашого театру Світлани Обідіної. Театр висловлює співчуття всім її рідним і близьким", – йдеться в повідомленні.

Водночас колега Обідіної режисер Олексій Герман у соцмережах припустив, що причиною її смерті може бути коронавірусна інфекція.

Світлана Обідіна народилася 23 квітня 1975 року в Санкт-Петербурзі. Найбільше запам'яталася глядачам за серіалами "Вулиця розбитих ліхтарів-1", "Злочин і кара" і "Мажор-3". Також виконала ролі у фільмах "Довлатов" і "Дуелянт".

Як повідомляв OBOZREVATEL, популярний американський актор Берт Беласко, який знявся в серіалах "Доктор Хаус" і "Правосуддя", помер у віці 38 років. Його тіло виявили в номері готелю в Річмонді, штат Вірджинія.