Померла актриса Мардж Чемпіон, яка стала прототипом Білосніжки

Американська актриса, танцівниця та хореографиня Мардж Чемпіон (справжнє ім'я Марджорі Селеста Белчер) померла у віці 101 року.

Про це повідомляє видання The New York Times з посиланням на сина артистки. Причина смерті Чемпіон не уточнюється.

Мардж стала прототипом для персонажів з відомих диснеївських мультиків. Так, перший чоловік зірки, художник-мультиплікатор студії Walt Disney Артур Беббітт змалював зовнішність та рухи для танців Білосніжки саме з Мардж. Пізніше вона також позувала при створенні Блакитної Феї з "Піноккіо".

Мардж Чемпіон nypost.com

Згодом Мардж розлучилася з Беббітом та стала дружиною хореографа Гауера Чемпіона, взявши його прізвище. Разом з ним вона зіграла в ряді популярних мюзиклів компанії MGM, серед яких проєкти "Плавучий театр", "Все моє – твоє" та "Це виглядає красиво". Крім того, Чемпіон знімалася в таких фільмах та серіалах, як "Плавець", "Слава", "Вечірка", "Кохана Юпітера" й "Час" Юнайтед Стейтс Стіл ". За хореографічний номер в картині "Королева залу зоряного пилу" вона була удостоєна премії "Еммі".

Мардж і Гауер Чемпіон apostrophe.ua

Мардж Чемпіон на архівному фото Wiki

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