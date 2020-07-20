Помер знаменитий ведучий прогнозу погоди Олександр Бєляєв

Кандидат географічних наук і знаменитий телеведучий прогнозу погоди на російському телеканалі НТВ Олександр Бєляєв помер. Йому був 71 рік.

Про це повідомляє Telegram-канал "Звездач". За словами інсайдерів, знаменитість довгий час боровся з онкологічним захворюванням.

Нагадаємо: в Олександра Бєляєва виявили рак легенів у 2011 році, про що він розповів у липні 2017 року, коли його стан різко погіршився. Також ведучий мав цукровий діабет 2-го типу. З осені 2017-го по лютий 2018 року він призупинив роботу на телебаченні через те, що проходив лікування в центрі онкології імені Н. Н. Блохіна. Повернувся в телеефір 16 лютого 2018 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше помер радянський режисер мультфільмів "Пригоди Незнайка та його друзів" і "Чарівник Смарагдового міста" Олександр Боголюбов. Йому було 86 років.