Помер знаменитий в СРСР дитячий письменник Крапивін: названо причину
Радянський і російський дитячий письменник, поет і сценарист Владислав Крапивін помер у Єкатеринбурзі у віці 81 року. Причиною стала зупинка серця через ускладнення після пневмонії.
Невістка Лариса Крапивіна підтвердила його смерть і уточнила, що письменник тривалий час хворів, його госпіталізували ще 10 серпня. Про це пише ТАСС.
Повідомляється, що Крапивін потрапив до лікарні повторно після лікування пневмонії. 12 серпня письменникові зробили операцію.
"Йому стало гірше, вночі відвезли в реанімацію – і все. Вибачте, зараз дуже важко говорити", – підкреслила Лариса Крапивіна.
Відзначимо, Владиславу Крапивіну був 81 рік. Він був засновником дитячого загону "Каравела", діяльність якого спрямована на вивчення морської справи. Також він – автор таких популярних дитячих творів, як "Заєць Митька", "Хлопчик зі шпагою", "Журавльонок і блискавки", "Троє з площі Карронад".
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