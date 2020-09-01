Помер знаменитий в СРСР дитячий письменник Крапивін: названо причину

Радянський і російський дитячий письменник, поет і сценарист Владислав Крапивін помер у Єкатеринбурзі у віці 81 року. Причиною стала зупинка серця через ускладнення після пневмонії.

Невістка Лариса Крапивіна підтвердила його смерть і уточнила, що письменник тривалий час хворів, його госпіталізували ще 10 серпня. Про це пише ТАСС.

Повідомляється, що Крапивін потрапив до лікарні повторно після лікування пневмонії. 12 серпня письменникові зробили операцію.

Владислав Крапивін з онукою E1.ru

"Йому стало гірше, вночі відвезли в реанімацію – і все. Вибачте, зараз дуже важко говорити", – підкреслила Лариса Крапивіна.

Відзначимо, Владиславу Крапивіну був 81 рік. Він був засновником дитячого загону "Каравела", діяльність якого спрямована на вивчення морської справи. Також він – автор таких популярних дитячих творів, як "Заєць Митька", "Хлопчик зі шпагою", "Журавльонок і блискавки", "Троє з площі Карронад".

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