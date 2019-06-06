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Помер знаменитий український письменник Юрій Мушкетик

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У четвер, 6 червня, помер знаменитий український письменник, Герой України Юрій Мушкетик – автор творів "Гайдамаки", "Крапля крові" та інших.

Мушкетик помер на 91 році життя. Про це повідомив на особистій Facebook-сторінці український публіцист Михайло Сидоржевський.

"Важка новина. Сьогодні вранці помер Юрій Мушкетик, один із класиків сучасної української літератури. Про це мені тільки повідомила його дочка Леся. Світла пам'ять і Царство Небесне, шановний Юрію Михайловичу", – написав Сидоржевський.

Юрій Мушкетик

Юрій Мушкетик

Ukrainske Slovo

Відзначимо, Юрій Мушкетик народився 21 березня 1929 року в селі Вертіївка Ніжинського району Чернігівської області в родині сільських активістів, закінчив середню школу, в 1948-1953 роках навчався на філологічному факультеті Київського університету. У 1986-2001 роках Мушкетик очолював Національну спілку письменників України.

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Мушкетик написав повісті "Семен Палій", "День пролітає над нами", "Біль", "Жовтий колір кульбаби", дилогію про Другу світову війну "Вогні серед ночі" і "Чорний хліб", романи "Гайдамаки", "Крапля крові" , "Жорстоке милосердя", "Рубіж", "Останній гетьман" та інші твори.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше помер відомий український письменник і сценарист Василь Портяк у віці 66 років.

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Місце
УкраїнаКиїв
Тег
смерть
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леня зе
леня зе
в семье сельских активистов-это кто красноперые.?
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