Помер знаменитий український фотограф Віктор Марущенко: чим він прославився

Знаменитий український фотограф Віктор Марущенко помер після боротьби з важкою хворобою. Йому було 74 роки.

Інформацію про смерть фотографа опублікували його колега Валерій Милосердов і художник Ярослав Солоп на особистих сторінках в Facebook. Про серйозну хворобу Марущенка стало відомо на початку вересня 2020 року – він потребував дорогого лікування.

"Сьогодні вночі не стало Віктора Марущенка. Величезна втрата для України. Спасибі всім небайдужим, хто приєднався до збору коштів на його лікування. Глибокі співчуття рідним", – написали в Facebook.

Колега Марущенка Милосердов висловився про його смерть. Facebook Валерія Милосердова

Художник підтвердив інформацію про смерть Марущенка. Facebook Ярослава Солопа

Відзначимо, художник і фотограф Віктор Марущенко народився в Новосибірську в 1946 році. У Києві проживав з 1951 року.

Професійно фотографувати Марущенко почав із середини 1970-х – він знімав театральні постановки і акторів. Також працював фотокореспондентом газет "Радянська культура" (1980-1991), "Радянська культура" по Україні та "День" (1997-1998). З 1991 року – незалежний фотограф для українських і зарубіжних видань, співзасновник незалежного інформаційного агентства "Укрпрес", галереї "Photo Nostra". Героями його фотографій були знамениті музиканти, архітектори, художники, філософи.

Віктор Марущенко помер у 74 роки. Новини України (UAZMI)

Серед найвідоміших фотозйомок Марущенка – серії "Україна після Чорнобиля" (1986), "Донбас – країна мрій" (2003-2004).

Віктор Марущенко був учасником понад 60 персональних і групових фотовиставок у Швейцарії, Німеччині, Франції, США, Канаді, Бразилії, Чилі, Словаччині, Росії, Україні. Учасник бієнале у Венеції і Сан-Паулу. Його знімки є в колекціях музеїв, галерей і приватних колекціонерів.

У 1990-му році Єлисейський музей фотографії купив сотню його робіт за 30 тисяч доларів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у понеділок, 28 вересня, помер російський фотожурналіст Володимир Мусаельян, який був особистим фотографом генерального секретаря ЦК КПРС Леоніда Брежнєва.