Помер відомий сатирик Михайло Жванецький

Помер відомий російський письменник-сатирик українського походження Михайло Жванецький. Йому було 86 років.

Інформацію про смерть Жванецького підтвердив його представник Олег Сташкевич. Про це пише "РБК"

Причину смерті письменника він не назвав.

Михайло Жванецький помер. Нова газета

Відзначимо, що у жовтні 2020 Жванецький заявив про те, що завершує концертну діяльність через свій вік.

"Артистам потрібно мати мужність вчасно піти зі сцени. У Жванецького ця мужність є – вчасно піти, не зволікати. Він реаліст і сказав, що не треба виходити на сцену. Старіти потрібно вдома. Людина втрачає якусь свою звичну працездатність, навіщо це демонструвати? Жванецький закрив свою передачу "Черговий по країні", закінчив концертну діяльність", – коментував інформацію Сташкевич.

Нагадаємо, письменник-сатирик Михайло Жванецький народився в Одесі. У 1978-1991 роках він був членом спілки письменників СРСР. У 1999 році Жванецького нагородили званням народного артиста України, а в 2012 році отримав аналогічний статус у Росії. Артист прославився виконанням власних мініатюр і монологів.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, у січні 2020 року сатирикові нібито поставили "страшний діагноз, який вбив багатьох артистів". За інформацією ЗМІ, про хворобу чоловік дізнався ще до Нового року, який святкував на батьківщині в Одесі. Водночас, яка хвороба в артиста, не повідомлялося, за деякими даними – у нього був рак передміхурової залози. Після повернення в Москву Жванецького нібито терміново госпіталізували в лікарню Управління справами президента РФ у стані "середньої тяжкості".