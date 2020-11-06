Помер відомий сатирик Михайло Жванецький

Помер відомий російський письменник-сатирик українського походження Михайло Жванецький. Йому було 86 років.

Інформацію про смерть Жванецького підтвердив його представник Олег Сташкевич. Про це пише "РБК"

Причину смерті письменника він не назвав.

Відзначимо, що у жовтні 2020 Жванецький заявив про те, що завершує концертну діяльність через свій вік.

"Артистам потрібно мати мужність вчасно піти зі сцени. У Жванецького ця мужність є – вчасно піти, не зволікати. Він реаліст і сказав, що не треба виходити на сцену. Старіти потрібно вдома. Людина втрачає якусь свою звичну працездатність, навіщо це демонструвати? Жванецький закрив свою передачу "Черговий по країні", закінчив концертну діяльність", – коментував інформацію Сташкевич.

Нагадаємо, письменник-сатирик Михайло Жванецький народився в Одесі. У 1978-1991 роках він був членом спілки письменників СРСР. У 1999 році Жванецького нагородили званням народного артиста України, а в 2012 році отримав аналогічний статус у Росії. Артист прославився виконанням власних мініатюр і монологів.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, у січні 2020 року сатирикові нібито поставили "страшний діагноз, який вбив багатьох артистів". За інформацією ЗМІ, про хворобу чоловік дізнався ще до Нового року, який святкував на батьківщині в Одесі. Водночас, яка хвороба в артиста, не повідомлялося, за деякими даними – у нього був рак передміхурової залози. Після повернення в Москву Жванецького нібито терміново госпіталізували в лікарню Управління справами президента РФ у стані "середньої тяжкості".