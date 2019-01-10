Помер знаменитий автор одного із символів Києва

У Києві 10 січня помер колишній головний художник української столиці Георгій Куровський.

Про це розповів на своїй сторінці в Facebook колишній мер міста Леонід Косаківський, висловивши співчуття.

"Отримав сумну звістку. Пішов із життя Георгій Куровський – колишній головний художник міста. Світла йому пам'ять, нехай спочиває з миром", – підписав Косаківський.

Георгій Куровський Кореспондент

Георгій Куровський був одним з авторів скульптури архангела Михаїла, яку було встановлено на Майдані Незалежності. Цей витвір мистецтва розташовувався перед входом до Головпоштамту і вважався одним із символів столиці. Вона стояла на колоні з білого мармуру з Італії. Згодом скульптуру перевезли до Донецька, а на її місці встановили постамент із глобусом.

Архангел Михаїл wikipedia

Вона являє собою фігуру архангела у вигляді худорлявого юнака в повний зріст, одягненого в довгий плащ, який розвівається. У правій руці він тримає меч, а в лівій — щит.

Куровський зауважив, що з висоти пташиного польоту вулиці Києва нагадують людське обличчя. Коли на знімку з супутника прибрали споруди і залишили рельєф, його слова підтвердилися.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 9 січня в Києві помер відомий краєзнавець і історик Дмитро Малаков у віці 82 років.