Помер знаменитий американський актор Джері Стіллер

У США помер відомий актор і комік Джері Стіллер – батько голлівудської кінозірки Бена Стіллера.

Йому було 92 роки. Він помер з "природних причин". Про це Бен написав в своєму Twitter-акаунті.

"Мені сумно говорити, що мій батько, Джеррі Стіллер, помер з природних причин. Він був великим татом, дідусем і найвідданішим чоловіком Анни близько 62 років. Його буде дуже не вистачати. Люблю тебе тато", – йдеться в публікації.

Шанувальники зіркового сімейства почали приносити слова співчуття в коментарях під постом. Багато з них написали, що Джеррі Стіллер був легендарним артистом, на роботах которого виросло відразу кілька поколінь.

I’m sad to say that my father, Jerry Stiller, passed away from natural causes. He was a great dad and grandfather, and the most dedicated husband to Anne for about 62 years. He will be greatly missed. Love you Dad. pic.twitter.com/KyoNsJIBz5