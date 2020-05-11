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11 травня • оновлено в 16:47
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Помер знаменитий американський актор Джері Стіллер

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У США помер відомий актор і комік Джері Стіллер – батько голлівудської кінозірки Бена Стіллера.

Йому було 92 роки. Він помер з "природних причин". Про це Бен написав в своєму Twitter-акаунті.

"Мені сумно говорити, що мій батько, Джеррі Стіллер, помер з природних причин. Він був великим татом, дідусем і найвідданішим чоловіком Анни близько 62 років. Його буде дуже не вистачати. Люблю тебе тато", – йдеться в публікації.

Джеррі і Бен Стіллери

Джеррі і Бен Стіллери

Postimees

Шанувальники зіркового сімейства почали приносити слова співчуття в коментарях під постом. Багато з них написали, що Джеррі Стіллер був легендарним артистом, на роботах которого виросло відразу кілька поколінь.

Нагадаємо, Джеррі Стіллер найбільш відомий за роллю Френка Констанци в американському серіалі "Сайнфелд". За роль в цьому ситкомі актор був номінований на "Еммі". Крім того, Джеррі знявся разом з сином Беном в різних фільмах, зокрема "Зразковому самці" і "Дівчині моїх кошмарів". Серед інших відомих робіт – зйомки у фільмах "Лак для волосся", "Товстопузи" та інших.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 9 травня в Лос-Анджелесі, США, помер легендарний співак і піаніст Літл Річард (Річард Уейн Пенніман). Він помер на 88-му році життя.

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Автор
Єва Романова
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