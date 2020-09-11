Помер знаменитий актор-карлик з 'Американської історії жахів' Стіві Лі

Відомий американський актор-карлик, який зіграв у серіалі "Американська історія жахів", помер у віці 54 років.

Сім'я артиста заявила, що його смерть стала несподіванкою для родичів. Він помер у своєму будинку 9 вересня, проте відомо про це стало тільки через дві доби, пише The Sun.

Про причини смерті поки не повідомляється.

Стіві Лі також був зіркою рестлінгу і виступав під псевдонімом Маріонетка Психо Гном. Як актор, Лі знявся у фільмі "Диваки в 3D", серіалі "Американська історія жахів" і з'явився в епізодичних ролях у картинах "Оз: Великий і Жахливий", "Бейб" і "Американський пиріг: Гола миля".

Як повідомляв OBOZREVATEL, американська актриса, зірка серіалу "Гра престолів" Діана Рігг померла у віці 82 років.

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